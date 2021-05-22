Fırtına Ayvalık'ı yıktı geçti! 80 tekne battı, zarar tam 50 milyon TL

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Fırtına nedeniyle 56 özel, 10 gezi teknesi, 14 profesyonel balıkçı ruhsatlı balık teknesi tamamen zarar gördü. Teknelerde yaklaşık 50 milyon liralık maddi hasar oldu." dedi.
Ergin, düzenlediği basın toplantısında, hızı 80 kilometreye kadar çıkan fırtınanın Ayvalık'ta büyük hasara neden olduğunu, çok sayıda teknenin parçalanarak, battığını söyledi.
80 TEKNE BATTI
Ergin, Ayvalık Kaymakamlığı bünyesinde, Ayvalık Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri, kamu kurumları idarecilerinin de içinde bulunduğu hasar tespit komisyonunun kısa sürede kurulmasını sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Fırtına nedeniyle 56 özel, 10 gezi teknesi, 14 profesyonel balıkçı ruhsatlı balık teknesi tamamen zarar gördü. Teknelerde yaklaşık 50 milyon liralık maddi hasar oldu. Ana arterlerde 50 ağaç kökünden sökülerek, yıkıldı. Altınova Kum Ada mevkiinde ana kara ile adayı bağlayan 300 metre uzunluğundaki köprü ciddi hasar gördü. Beş vatandaşın ev ve çatılarında hasar meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren ekiplerin başında bizzat bulunup zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Ayvalık Belediyesinin tüm saha ekipleri, aralıksız çalışarak, çağrılara ulaştı. Zarar gören vatandaşlar, 02663121040 numaralı hattan ya da Ayvalık Kaymakamlığından başvuruda bulunabilir. Talepler kayıt altına alınarak, ekipler hasar tespiti için bölgeye gönderilecektir."
AFET BÖLGESİ İLAN TALEBİ
Ergin, dün yaşananların ardından bölge milletvekilleriyle irtibata geçildiğini, konunun TBMM gündemine taşınarak, ilçenin "afet bölgesi" ilan edilmesi talebini ilettiklerini de sözlerine ekledi.
Fırtına dolayısıyla teknesi batan Ayvalık Belediyesi Meclis Üyesi ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Jale de batan teknenin çocukluk anılarıyla dolu olduğunu ve ağlamamak için kendisini zor tuttuğunu belirterek, "Biz denizciler, sadece tekne değil, umudumuzu kaybettik. Batan teknede çocukluk anılarım geçti, ondan sağlanan gelirle okudum. Tüm denizcilerimize geçmiş olsun diyorum." dedi.
Öte yandan, Altınova sahilinde batan teknelerin vinçle denizden çıkarılması ve vidanjör ile teknelerdeki suyu tahliye etme çalışmaları devam ediyor.