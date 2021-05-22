Fırtına Ayvalık'ı yıktı geçti! 80 tekne battı, zarar tam 50 milyon TL

AFET BÖLGESİ İLAN TALEBİ

Ergin, dün yaşananların ardından bölge milletvekilleriyle irtibata geçildiğini, konunun TBMM gündemine taşınarak, ilçenin "afet bölgesi" ilan edilmesi talebini ilettiklerini de sözlerine ekledi.

Fırtına dolayısıyla teknesi batan Ayvalık Belediyesi Meclis Üyesi ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Jale de batan teknenin çocukluk anılarıyla dolu olduğunu ve ağlamamak için kendisini zor tuttuğunu belirterek, "Biz denizciler, sadece tekne değil, umudumuzu kaybettik. Batan teknede çocukluk anılarım geçti, ondan sağlanan gelirle okudum. Tüm denizcilerimize geçmiş olsun diyorum." dedi.

Öte yandan, Altınova sahilinde batan teknelerin vinçle denizden çıkarılması ve vidanjör ile teknelerdeki suyu tahliye etme çalışmaları devam ediyor.