Gece yarısı korkunç olay! Otel olarak kullanılan tarihi konak alev alev yandı





BELEDİYE BAŞKANI İNCELEME YAPTI



Yangın sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Tahminlere göre otelin mutfağında bulunan fritözün açık unutulması ile baca kısmını saran ve daha sonra da binanın ahşap olması nedeniyle genele yayılan bir yangın meydana gelmiştir. Burası şehrimizin tarihi bölgesi, binalarımızın tamamı ahşap ve doğa ile çok yakın olan kalenin dibindeki dar sokakları ile bilinen, içeri şehir olarak anılan bir mahallemizdir.