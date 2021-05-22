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Giriş Tarihi: 23.5.2021 05:33

Gece yarısı korkunç olay! olarak kullanılan tarihi konak alev alev yandı

DHA
Gece yarısı korkunç olay! Otel olarak kullanılan tarihi konak alev alev yandı

'da gece yarısı yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Yeşilırmak kenarında bulunan ve olarak kullanılan bir tarihi konak alev alev yandı. Polis ekipleri, yangının büyümesi ihtimali üzerine tarihi konağın etrafındaki diğer ahşap evleri boşalttı.

Amasya'da otel olarak kullanılan 160 yıllık tarihi konak, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi Yalıboyu evlerinin bulunduğu alanda, 160 yıllık tarihi konakta meydana geldi. Otel olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine Amasya Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak alevler, rüzgarın da etkisiyle konağın tamamını sardı. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle tarihi konak tamamen kullanılmaz hale geldi.

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BELEDİYE BAŞKANI İNCELEME YAPTI

Yangın sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Tahminlere göre otelin mutfağında bulunan fritözün açık unutulması ile baca kısmını saran ve daha sonra da binanın ahşap olması nedeniyle genele yayılan bir yangın meydana gelmiştir. Burası şehrimizin tarihi bölgesi, binalarımızın tamamı ahşap ve doğa ile çok yakın olan kalenin dibindeki dar sokakları ile bilinen, içeri şehir olarak anılan bir mahallemizdir.

Yangını haber alır almaz, itfaiye ekiplerimiz olaya zamanında müdahale etmişlerdir. Yangında mağduriyet yaşayan esnaf kardeşimize de belediyemiz olarak elimizden gelen imkanları sağlama noktasında gayretimiz olacaktır" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Gece yarısı korkunç olay! Otel olarak kullanılan tarihi konak alev alev yandı
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