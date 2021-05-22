Gündoğdu bebek hayata tutundu

Gaziantep'te 24 haftalıkken dünyaya gelen prematüre bebek 4 aylık tedavinin ardından 550 gramdan 2 kilo 800 grama çıktı. 5 yıllık Gündoğdu çiftçinin tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ilk erkek çocukları yapılan yoğun tedavi sayesinde prematüre tüp bebeklerde görülen görme, işitme ve nörolojik sorunlar olmadan taburcu edildi.

Özel bir hastanede hamileliği takip edilen Fatma Gündoğdu'nun bebeği gebeliğinin 25. haftasında erken doğum belirtileri nedeniyle sezaryenle alındı. 550 Gram dünyaya gelen parmak bebek Defalife Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı. Dr. Serap Erdoğan tarafından ilk muayenesinin ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

4 ay süren tedavinin ardından 2 kilo 800 gram ulaşan Gündoğdu bebek sağlığına kavuşarak ailesine teslim edilirken, bebeğin sağlığına kavuşması için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyleyen Dr. Serpil Erdoğan, "Artık 1 kilogramın altındaki prematüre doğan bebekleri yaşatabilme oranımız yüksek. Prematüre bebek doğum oranı, tüp bebek gebeliklerinden dolayı maalesef çok yüksek. Eskiden yaşamaları mucize görülen prematüre bebekler, tıptaki ilerlemeler ve teknik olanakların gelişmesi sayesinde artık yaşama tutunabiliyor. Gündoğdu bebek 2 kilo 800 grama ulaştı ve hepsinden önemlisi prematüre bebeklerde görülebilen görme, işitme ve nörolojik sorunlardan hiç biri olmadan taburcu edildi" dedi.

Doktorlara teşekkür eden Anne Fatma Gündoğdu ise, doğum sonrası kaygılı ve endişeli bir sürecin ardından mutlu sona ulaştıklarını belirterek, "5 yıllık evliyiz, çocuğumuz olmadığı için tüp bebek yaptık O da prematüre doğdu ama çok şükür hastanede yapılan tedaviyle sağlıklı olarak kucağıma alıyorum. Allah doktorlarımızdan razı olsun. Kimseye evlat hasreti ve acısı yaşatmasın" diye konuştu.