Hafta sonu camiler açık mı, camide namaz kılınıyor mu? Sokağa çıkma yasağında camilerde namaz kılınabilir mi?

Tam kapanma sürecinde camiler yasaklardan muaf tutulmuş, vatandaşlar vakit namazları için mahallelerinde bulunan camileri ziyaret etmişti. Kademeli normalleşme sürecinde de vakit namazlarını cemaatle kılmak isteyen vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma yasağında camilerde namaz kılınabilir mi sorusuna yanıt arıyor. Kademeli normalleşme sürecinde Cuma 21:00'den Pazartesi 05:00'e kadar devam eden sokağa çıkma yasağı sürecinde camilerin durumunu merak eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağında camilerde namaz kılınabilir mi diye araştırıyor.
HAFTA SONU CAMİLERDE CEMAATLE NAMAZ KILINABİLİR Mİ?
Kademeli normalleşme sürecinde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulacak ve açık olacak yerler listesinde camiler yer almıyor. Dolayısıyla hafta sonu vakit namazları 1 Haziran'a kadar camilerde cemaatle kılınamayacak.
CAMİLERDE NAMAZ NE ZAMAN KILINACAK?
Camilerde şuan hafta içi tüm vakit namazları ve Cuma namazları cemaatle birlikte kılınabiliyor. Camilerde namaz vakitleri dışında koronavirüs önlemleri kapsamında hijyen faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca cemaatin maske ve mesafe kurallarına uyması gerekiyor. Yalnızca hafta sonu sokağa çıkma yasağı sebebiyle namazlar kılınamıyor. 1 Haziran itibariyle hafta sonu sokağa çıkma yasakları son bulursa haftasonu da namazlar cemaat halinde kılınabilecek.
YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Son Kabine Toplantısının akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme süreciyle ilgili kararları ve güncel verileri açıkladı. Kademeli normalleşme sürecinin 1 Haziran'a kadar süreceğini, bu tarihten sonra rahatlama döneminin başlayacağını ifade etmişti. Camilerin de bu tarihten sonra her gün açık olması bekleniyor.