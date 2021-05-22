Hafta sonu camiler açık mı, camide namaz kılınıyor mu? Sokağa çıkma yasağında camilerde namaz kılınabilir mi?

Tam kapanma sürecinde camiler yasaklardan muaf tutulmuş, vatandaşlar vakit namazları için mahallelerinde bulunan camileri ziyaret etmişti. Kademeli normalleşme sürecinde de vakit namazlarını cemaatle kılmak isteyen vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma yasağında camilerde namaz kılınabilir mi sorusuna yanıt arıyor. Kademeli normalleşme sürecinde Cuma 21:00'den Pazartesi 05:00'e kadar devam eden sokağa çıkma yasağı sürecinde camilerin durumunu merak eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağında camilerde namaz kılınabilir mi diye araştırıyor.

HAFTA SONU CAMİLERDE CEMAATLE NAMAZ KILINABİLİR Mİ?

Kademeli normalleşme sürecinde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulacak ve açık olacak yerler listesinde camiler yer almıyor. Dolayısıyla hafta sonu vakit namazları 1 Haziran'a kadar camilerde cemaatle kılınamayacak.