Hafta sonu veterinere gitmek serbest mi, yasak mı? Sokağa çıkma yasağı veteriner izni gerekiyor mu? Veterinerler hafta sonu açık mı?

Evcil hayvanı olan vatandaşlar, hayvan dostlarının acil tıbbi desteğe ihtiyaç duyması halinde hafta sonu veterinere gitmek serbest mi, yasak mı diye araştırıyor. Aynı şekilde işi nedeniyle hafta içi veterinere gitme imkanı olmayan pek çok vatandaş da veterinerler hafta sonu açık mı diye merak ediyor. Bu bilinmezleri ortadan kaldırmak adına, yasaktan muaf yerler ve kişiler listesi ile sokağa çıkma yasağı veteriner izni gerekiyor mu sorusunun yanıtı haberimizde.

YASAKTA VETERİNERLER AÇIK MI?

Tıpkı hastaneler gibi veterinerler de acil durumlar için 24 saat ulaşılabilen sağlık merkezleridir. Hayvanların acil tıbbi desteğe ihtiyaç duymaları halinde veterinerler müdahale için görev başındadır. Bu nedenle, veterinerler ve veteriner kliniklerinde çalışanlar sokağa çıkma yasakları kapsamına alınmamaktadır.