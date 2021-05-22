Hafta sonu veterinere gitmek serbest mi, yasak mı? Sokağa çıkma yasağı veteriner izni gerekiyor mu? Veterinerler hafta sonu açık mı?

Evcil hayvanı olan vatandaşlar, hayvan dostlarının acil tıbbi desteğe ihtiyaç duyması halinde hafta sonu veterinere gitmek serbest mi, yasak mı diye araştırıyor. Aynı şekilde işi nedeniyle hafta içi veterinere gitme imkanı olmayan pek çok vatandaş da veterinerler hafta sonu açık mı diye merak ediyor. Bu bilinmezleri ortadan kaldırmak adına, yasaktan muaf yerler ve kişiler listesi ile sokağa çıkma yasağı veteriner izni gerekiyor mu sorusunun yanıtı haberimizde.
YASAKTA VETERİNERLER AÇIK MI?
Tıpkı hastaneler gibi veterinerler de acil durumlar için 24 saat ulaşılabilen sağlık merkezleridir. Hayvanların acil tıbbi desteğe ihtiyaç duymaları halinde veterinerler müdahale için görev başındadır. Bu nedenle, veterinerler ve veteriner kliniklerinde çalışanlar sokağa çıkma yasakları kapsamına alınmamaktadır.
VETERİNERLER HAFTA SONU AÇIK MI?
Veterinerler, hayvan hastaneleri ve veteriner kliniklerinde çalışanlar hafta sonu yasaklarından muaf sayılan kişi ve yerler arasındadır. Dolayısıyla hafta sonu yasaklarında veterinerler hizmet vermektedir.
HAFTA SONU VETERİNERE GİTMEK İÇİN İZİN GEREKİYOR MU?
Yasakta veterinere giderken verilecek özel bir izin yoktur. Trafikteki polis denetim noktalarında problem yaşamamak adına veterinerden randevu alındığını ispatlamak yeterli olacaktır.
VETERİNERLER YASAKTAN MUAF MI?
-Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,
-İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
-Veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,
-İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları yasaklardan muaf tutulmuştur.