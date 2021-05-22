İkizinin kimliği ile 10 yıl şüpheli zanlı yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İI Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 yıldır aranan katil zanlısı H.U.'nun Seferihisar ilçesinde olduğu tespit edildi.

Yol kontrol noktasında H.U.'nun kullandığı araç jandarma tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde kullandığı kimliğin H.U.'ya ait olmadığı anlaşıldı. H.U.'nun ikiz kardeşinin kimliğini kullanarak 10 yıldır kaçtığı belirlendi. H.U.'nun hakkında "Kasten öldürme ve silahla tehdit" suçlarından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.