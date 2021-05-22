İlhan Duman: “Hollanda’ya kalsam 4 ay önce ölmüştüm”





Bana bu kadar değer veren ülkem, Türkiye'me çok teşekkür ediyorum. Yakında Hollanda'ya ailemin yanına tarifeli uçakla döneceğim" dedi.

Türkiye hiçbir vatandaşını dışarıda sahipsiz bırakmadı!

Yeter ki orada havaalanı olsun her yere gideriz

Kayseri'de dünyaya gelen ve kalp rahatsızlığı olan iki bebek ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a götürüldü

Son dakika: Uçak ambulanslar Kayseri'deki bebekler için havalandı