İzmir'de feci kaza! Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzere bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüs şoförü Sedat Şenyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüsteki Mert Kayat (29) ve Hasan Öncel (42) ile kamyonet sürücüsü İlkay Umut Şensoy ve eşi Pınar Doğan Şensoy (38) yaralandı.