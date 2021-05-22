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Giriş Tarihi: 22.5.2021 18:48

'de feci ! Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

İHA

'in ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayatı tehlikesi devam ediyor.

İzmir'deki kaza, Karaburun-İzmir kara yolu Karapınar mevkisinde meydana geldi. İlkay Umut Şensoy (38) idaresindeki 35 EAL 278 plakalı kamyonet ile Sedat Şenyıldız'ın (44) kullandığı 35 DC 6899 plakalı minibüs çarpıştı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzere bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüs şoförü Sedat Şenyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüsteki Mert Kayat (29) ve Hasan Öncel (42) ile kamyonet sürücüsü İlkay Umut Şensoy ve eşi Pınar Doğan Şensoy (38) yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Mert Kayat müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Urla Devlet Hastanesi'ndeki Hasan Öncel'in hayati tehlikesinin sürdüğü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şensoy Çifti'nin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği ifade edildi.

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İzmir'de feci kaza! Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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