Jandarmadan geyik operasyonu

Hendek İlçesi Yağbasan Mahallesi'nde ünlü iş insanı Fadıl Uzak'a ait çiftlikte koruma altında bulunan 15 geyikten 7 tanesi gece kimliği meçhul kişiler tarafından üzerlerine ağ atılarak yakalandı. Zanlılar tarafından yakalanan ve bir kamyona yüklenen geyikler çalınırken, ünlü iş insanı Fadıl Uzak jandarmaya durumu bildirdi. Bu gelişme üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olan kısa adı JASAT olan Jandarma Suç Araştırma Timi harekete geçti.

Çevrede yapılan inceleme, güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarını da inceleyen JASAT timi geyiklerin izini Urfa'da buldu. Urfa'da yapılan operasyonla birlikte geyikleri çalan İsmail K. Jandarma timleri tarafından enselendi. Yapılan incelemede ise geyikleri çalan İsmail K.'nin çiftlik çalışanı olduğu belirlendi.

Yapılan ilk sorgulanmasında şüpheli İsmail K. Çaldığı geyikleri tanesi 5 bin TL'den F.F. isimli bir kişiye sattığını ve bunun karşılığında 35 bin TL aldığını itiraf etti. Bu gelişme üzerine jandarma geyikleri alan F.F. isimli şahsı da gözaltına aldı. İki şahısla birlikte geyiklerin bulunduğu alana giden jandarma 7 geyiği bir kamyonla tekrar Sakarya'ya getirdi.

Geyikler iş insanı Fadıl Uzak'ın çiftliğindeki doğal yaşamına salınırken, geyiklerine kavuşan Uzak, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerine teşekkür etti. İfadeleri alınan ve ardından sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheliden geyikleri satın alan F.F hakkında işlem yapılarak tutuksuz yargılanmak üzer serbest bırakıldı. Çiftlikte çalışan İsmail K. "Görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla çıkarıldığı adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.