‘Kabak lastik’ faciasında 1.3 milyon lira tazminat

Kayseri'de 8 yıl önce Erciyes Dağı'na çıkarken yaşanan ve 11 öğrencinin öldüğü midibüs kazasında engelli kalan 19 yaşındaki Enes D. ile ailesi, hukuki mücadeleyi kazandı. Sigorta şirketi ve şoför Durmuş Ozan, aileye 1.3 milyon lira tazminat ödeyecek. İddiaya göre; Niğde Üniversitesi öğrencileri 23 Aralık 2013'te kayak için Erciyes Dağı'na gitmek istedi. Kar lastiği zorunlu olmasına karşın, Niğde Ulukışla'dan kar lastiği takmadan ve araç muayenesini tam olarak yaptırmadan yola çıktılar. İçinde 44 öğrenci bulunan Durmuş Ozan yönetimindeki midibüsün, karlı yolda rampa aşağı inerken freni tutmadı. Ozan direksiyon kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki elektrik direğine çarparak, şarampole devrildi. Kazada 11 öğrenci öldü, 31 öğrenci yaralandı.Midibüsün arka lastiklerinin kaplama olduğu belirlendi. Kazada yaralanan öğrencilerden Enes D., üniversitenin Ulukışla Meslek Yüksek Okulu'nda Çevre Denetimi ve Temizliği Bölümü'nde okuyordu. Kaza sonrası geçirdiği ameliyatlarla hayata tutunan öğrenci, yatağa mahkûm oldu. Artık yüzde 80 engelli. Enes'in ailesi, sigorta şirketi şoföre dava açtı. Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran aile, bakıma muhtaç kalan oğulları için tazminat talep etti. Mahkeme, sigorta şirketi ve şoförü 1.3 milyon lira tazminat ödemeye mahkûm etti.