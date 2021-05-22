"Kabak lastik" faciasında hukuk zaferi! 1,3 milyon tazminat kazandı

Niğde Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, kayak yapmak için Kayseri'deki Erciyes Dağı'na gitmek istedi. 23 Aralık 2013'te kiralanan bir midibüsle yola çıkan 44 öğrenci, dağ yolundayken kaza yaptı. Akşam dönüşe geçen üniversitelileri taşıyan Durmuş Ozan yönetimindeki otobüs, karlı yolda rampa aşağı inerken, iddiaya göre balatalarının aşırı ısınması nedeniyle freni tutmadı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otobüs yol kenarındaki elektrik direğine çarparak, şarampole devrildi. İddiaya göre öğrencileri taşıyan midibüsün frenleri boşaldı ve elektrik direğine çarparak durabildi.

FECİ KAZADA SAĞ KALANLARDAN BİRİ

Çarpma sonucu yaralananları ve sağlık ekibini getiren ambulansa da, arkadan gelen başka bir Niğde Üniversitesi öğrencileri grubunu taşıyan midibüs çarptı. İki midibüste kullanılamaz hale geldi. Kar lastiği zorunlu olmasına karşın, Niğde'nin Ulukışla ilçesinden kar lastiği takmadan ve araç muayenesini tam olarak yaptırmadan yola çıkan midibüsün arka lastiklerinin de kaplama olduğu belirlendi. Kazaya karışan her iki midibüsün de takograflarına trafik polisleri tarafından el konuldu. Yaşanan kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 31 öğrenci yaralandı.

ENGELLİ KALDI

Yaralanan öğrencilerden Enes D., üniversitenin Ulukışla Meslek Yüksek okulunda Çevre Denetimi ve Temizliği bölümünde okuyordu. Kaza sonrası geçirdiği ameliyatlarla hayata tutunan 19 yaşındaki genç adam, yatağa bağımlı şekilde yaşamaya mahkum kaldı. Genç artık yüzde 80 engelliydi.

1,3 MİLYON TAZMİNAT

Enes'in ailesi çocuklarının kazada kusuru olmadığını ileri sürerek sigorta şirketine dava açtı. Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran aile, genç yaşta bakıma muhtaç kalan oğulları için tazminat talep etti. Mahkeme, yola çıkan öğrencilerden hiç birine ferdi kaza sigortası yapmayan şirket, tazminata mahkum edildi. 1,3 milyon lira tazminat kazanan aile, şirketten parayı tahsil edecek.