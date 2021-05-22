Kaçak göçmenleri ölüme terk eden zanlı tutuklandı

Olay önceki gün Van-Erciş kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Çolpan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü E.İ, kaçtı.
İçerisinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan, Filistin, Özbekistan ve Bangladeş uyruklu 47 düzensiz göçmenin olduğu araç, yoldan çıkarak kaza yaptı.
Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri, 3'ü yaralı 47 göçmeni araçtan çıkardı. Ekipler, havasızlık nedeniyle bitkin halde bulunan göçmenlere su verdi.
Aracı tarlada terk ederek kaçan sürücü E.İ, Erciş ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yabancı uyruklular, Muradiye Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Polis ekiplerince gözaltına alınan E.İ. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.