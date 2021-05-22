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Giriş Tarihi: 22.5.2021 21:18

Kaçak göçmenleri ölüme terk eden zanlı tutuklandı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Kaçak göçmenleri ölüme terk eden zanlı tutuklandı

Önceki gün yasadışı yollardan ülkeye giriş yapan 47 kaçak göçmenin olduğu aracın sürücüsü kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kaçan şahsın yakalanması için Van polisi harekete geçti. Kovalamacanın ardından araç şoförü E.İ. polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan E.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay önceki gün Van-Erciş kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Çolpan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü E.İ, kaçtı.

İçerisinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan, Filistin, Özbekistan ve Bangladeş uyruklu 47 düzensiz göçmenin olduğu araç, yoldan çıkarak kaza yaptı.

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri, 3'ü yaralı 47 göçmeni araçtan çıkardı. Ekipler, havasızlık nedeniyle bitkin halde bulunan göçmenlere su verdi.

Aracı tarlada terk ederek kaçan sürücü E.İ, Erciş ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yabancı uyruklular, Muradiye Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.İ. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaçak göçmenleri ölüme terk eden zanlı tutuklandı
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