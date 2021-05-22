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Giriş Tarihi: 22.5.2021 21:18

Kaçak göçmenleri ölüme terk eden zanlı tutuklandı MERAL YILDIZ

Önceki gün yasadışı yollardan ülkeye giriş yapan 47 kaçak göçmenin olduğu aracın sürücüsü kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kaçan şahsın yakalanması için Van polisi harekete geçti. Kovalamacanın ardından araç şoförü E.İ. polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan E.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.