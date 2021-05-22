Kadını dakikalarca dövdü, boğazına bıçak dayadı! Kimse yardım etmedi

"KANIM DONDU"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yuh ya insanlar alışveriş yapıp yanından geçiyor sanki normalmiş gibi ağzım açık kalıyor artık tiksindim ya ülkem insanından" diyerek tepkisini dile getirdi. Görüntüler karşısında kanım dondu diye bir başka sosyal medya kullanıcısı da, "Film sahnesi olsa dedim orada bile her halde müdahale edilir diye düşünüyorum. Biz ne ara bu kadar duyarsız olduk, Kimse müdahale etmiyor. Alışveriş devam ediyor. Kimse polisi aramıyor. İki kere seyrettim algılayabilmek için döven kadar sessiz kalanlar da ceza almalı, kanım dondu" dedi.