Kadını dakikalarca dövdü, boğazına bıçak dayadı! Kimse yardım etmedi

Sosyal medyada paylaşılan ve ne zaman yaşandığı bilinmeyen bir olayın görüntüleri vatandaşları ayağa kaldırdı. Yozgat'ta bir benzin istasyonunun marketinde yaşanan olayda adının Şevket T. Olduğu belirtilen bir kişi, tekme attığı kadını yere düşürdü. Sonrasında tekme atmaya devam eden Şevket T. Dakikalarca kadını tekmeledi ve darp etti.
BOĞAZINA BIÇAK DAYADI
Şevket T. Daha sonra belinden çıkardığı bıçağı kadının boğazına dayadı. Saldırısını sürdüren Şevket T.'ye kadını dövdüğü sırada kimse müdahale etmedi. Üstelik kadının tekme –tokat dövüldüğü sırada bazı vatandaşların alışveriş yapması akıllara durgunluk verdi.
ALIŞVERİŞ YAPTILAR KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ
Olayın yaşandığı benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, Şevket T.'nin kadına tekme attığı görülüyor. Sonrasında Şevket T. İle kadın birlikte yere düşüyor. Yerden kalkan Şevket T. Kadına yeniden tekme atıyor. Bir süre kadına bağıran Şevket T. Belinden çıkardığı bıçağı kadının boğazına dayıyor. Kadının tekme tokat dövüldüğü sırada bazı vatandaşların alışveriş yapmaya devam ederek olaya müdahale etmemesi akıllara durgunluk verdi.
"DURUP İZLEMEK NEDİR"
Sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Paylaşılan görüntüye tepkilerini dile getiren bir sosyal medya kullanıcısı, "Ya kafayı yiyeceğim o kadar insan yanından geçip gidiyor hani havası sert insanı mert diyerek övündükleri Yozgat gençleri ya o kasiyer kıza ne demeli telefon diye bir şey var ara polisi orda durup izlemek nedir yahu" dedi.
"KANIM DONDU"
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yuh ya insanlar alışveriş yapıp yanından geçiyor sanki normalmiş gibi ağzım açık kalıyor artık tiksindim ya ülkem insanından" diyerek tepkisini dile getirdi. Görüntüler karşısında kanım dondu diye bir başka sosyal medya kullanıcısı da, "Film sahnesi olsa dedim orada bile her halde müdahale edilir diye düşünüyorum. Biz ne ara bu kadar duyarsız olduk, Kimse müdahale etmiyor. Alışveriş devam ediyor. Kimse polisi aramıyor. İki kere seyrettim algılayabilmek için döven kadar sessiz kalanlar da ceza almalı, kanım dondu" dedi.