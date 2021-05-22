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Giriş Tarihi: 22.5.2021 18:38 Son Güncelleme: 22.5.2021 18:45

surundan düşen şizofreni hasta hayatını kaybetti! iddialar sonrası gözaltına alındı

DHA
Kale surundan düşen şizofreni hasta hayatını kaybetti! iddialar sonrası anne gözaltına alındı

'un İskilip ilçesinde surundan düşen şizofreni hastası Ferdi Arık (21), hayatını kaybetti. Polis, görgü tanıklarının Ferdi Arık'a bir kadın tarafından tekme atıldığı ifadesi üzerine annesi Meşhure Arık'ı (44), gözaltına aldı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçedeki İskilip Kalesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası Ferdi Arık'ın kaledeki surdan düştüğünü görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Ferdi Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

GENCE TEKME ATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bu kişiler, olaydan kısa süre önce kale surunda Ferdi Arık'a bir kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini öne sürdü. İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadının Ferdi Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Meşhure Arık, polis tarafından kale civarında gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından Ferdi Arık'ın cansız bedeni, İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

"KAYARAK AŞAĞIYA DÜŞTÜ"
Meşhure Arık'ın, polisteki sorgusunda, "Oğlumla birlikte kaleye çıktık, biraz gezinti yaptık. Bu sırada oğlum kayalıklarda çiçekleri toplamak istedi. Ben 'düşersin' dememe rağmen kayalıkların ucuna kadar ilerledi. Sonra bir anda kayarak aşağıya düştü" dediği belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ferdi Arık'ın cenazesi, kapsamlı otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, sorgusu tamamlanan şüpheli Meşhure Arık ise adliyeye sevk edildi.

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Kale surundan düşen şizofreni hasta hayatını kaybetti! iddialar sonrası anne gözaltına alındı
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