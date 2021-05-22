Kale surundan düşen şizofreni hasta hayatını kaybetti! iddialar sonrası anne gözaltına alındı

GENCE TEKME ATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bu kişiler, olaydan kısa süre önce kale surunda Ferdi Arık'a bir kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini öne sürdü. İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadının Ferdi Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti.