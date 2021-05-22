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Giriş Tarihi: 22.5.2021 10:27

, kaçta kapanıyor, bugün kaça kadar açık? Hafta sonu , çalışıyor mu?

Kargolar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, bugün kaça kadar açık? Hafta sonu kargolar açık mı, çalışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kargo çalışma saatleri milyonların gündemine geliyor. Sosyal hayatta kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunu yaşarken , kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. Sosyal hayatta kademeli normalleşme kapsamında bu hafta sonu 56 saat sürecek olan kısıtlama olacak. Genelgeye göre 22-23 Mayıs hafta sonu kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Yayınlanan genelgede dağıtım şirketi olan kargoların çalışma durumu belli oldu. Buna göre; Kargolar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, bugün kaça kadar açık? Hafta sonu , çalışıyor mu?

Kargo çalışma saatleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasıyla milyonların gündemine geliyor. Kademeli normalleşme süresinde kargolar yasaktan muaf tutulurken çalışma saatleri ise farklı olabiliyor. Uzun süredir kargosunu bekleyen vatandaşlar 22 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinde kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre hafta sonu yasaklarından muaf kişi ve kurumlar duyuruldu. Peki Kargolar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, bugün kaça kadar açık? Hafta sonu kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte kargo çalışma saatleri

KARGOLAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Kargolar Cumartesi günü açıktır. Ancak son dönemlerde bazı e-ticaret platformlarının kendi dağıtım ağını kurmaları dolayısıyla pazar günleri de dağıtım yaptığı bilinmektedir. Dolayısıyla sipariş verilen platformun kargo gönderim seçenekleri, bu doğrultuda hafta sonu dağıtım hususunda belirleyici olmaktadır.

HAFTA SONU KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kargo görevlileri hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf ve şubeler arasında kargolar yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde kargo şirketlerine yer verildi. Yazıda:

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaklardan muaf olacak.

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Kargolar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, bugün kaça kadar açık? Hafta sonu kargolar açık mı, çalışıyor mu?
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