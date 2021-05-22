Kargo çalışma saatleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasıyla milyonların gündemine geliyor. Kademeli normalleşme süresinde kargolar yasaktan muaf tutulurken çalışma saatleri ise farklı olabiliyor. Uzun süredir kargosunu bekleyen vatandaşlar 22 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinde kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre hafta sonu yasaklarından muaf kişi ve kurumlar duyuruldu. Peki Kargolar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, bugün kaça kadar açık? Hafta sonu kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte kargo çalışma saatleri
Kargolar Cumartesi günü açıktır. Ancak son dönemlerde bazı e-ticaret platformlarının kendi dağıtım ağını kurmaları dolayısıyla pazar günleri de dağıtım yaptığı bilinmektedir. Dolayısıyla sipariş verilen platformun kargo gönderim seçenekleri, bu doğrultuda hafta sonu dağıtım hususunda belirleyici olmaktadır.
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kargo görevlileri hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf ve şubeler arasında kargolar yer alıyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesinde kargo şirketlerine yer verildi. Yazıda:
Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,
Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaklardan muaf olacak.