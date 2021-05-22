Kargolar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, bugün kaça kadar açık? Hafta sonu kargolar açık mı, çalışıyor mu?

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaklardan muaf olacak.