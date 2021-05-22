Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 tutuklama

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen şahıslara yönelik operasyonda O.D. ve B.K. suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde ve uyuşturucu madde sattığı şahıslarda yapılan aramalarda 7 sentetik ecza maddesi, 6,67 gram eroin ve 2,71 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli O.D. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.