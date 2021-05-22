Kademeli normalleşmenin ilk Pazar günü geldi çattı. Bilindiği gibi, hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Bu noktada, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları gün içerisinde sık sık araştırılıyor. İçişleri'nin duyurduğu genelgede, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken hafta sonu bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri de aktarıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri değiştirildi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Hafta içi marketler 09.00 ila 20.00 arasında çalışırken hafta sonu ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet verecek.
İşte, pazar günü marketler açık mı ve 23 Mayıs bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının cevapları
Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.
Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet veriyor.
Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.
Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;
"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."
"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."
Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.
Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.
Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.
MARKETLERDE ZORUNLU İHTİYAÇ DIŞINDAKİ ÜRÜNLER HAFTA SONU YASAK!
Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.