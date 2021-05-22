Meral Akşener'e tepki gösterdiği için İYİ Partililer tarafından darp edilen esnaf konuştu: O yumruk bana değil tüm halkımıza atıldı





O sırada biz de 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' diye karşılık verdik. İYİ Partililer bizi küfür ederek susturmaya başladılar. O anda tanımadığımız ve sonradan tespit edilen İYİ Parti Erzurum Yakutiye İlçe Başkanı Fatih Güneyin isimli kişi bana bir anda yumruk atarak saldırdı.