Müge Anlı’nın delilleri 4 yıl sonra tutuklattı

ARaştırmacı-gazeteci Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı delillerle eşi M.Ş. tarafından öldürüldüğü ortaya konulan 37 yaşındaki Nilgün Şimşek'in davasında karar çıktı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 Nisan 2017'de kaybolan Nilgün Şimşek'in ailesi, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuştu. Müge Anlı tarafından en ince ayrıntısına kadar günlerce araştırılan şüpheli dosyada, kayıp Nilgün Şimşek'in eşi M.Ş. tarafından öldürüldüğü net bir şekilde ortaya konulmuştu. Programın ortaya koyduğu delil ve tespitler, İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın seyrini değiştirdi. Dünkü duruşmada mahkeme, M.Ş.'yi dört yılın ardından tutuklayarak cezaevine gönderdi.