Mustafa’nın hayalli gerçek oldu

Kocaeli İzmit İlçesinde oturan ve özel gereksinime ihtiyaç duyan Mustafa'nın ailesi, sosyal medya hesabı üzerinden, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün hesabına mesaj yolladı.

Ailenin gönderilen mesajda, engelli olan oğulları Mustafa'nın polisleri çok sevdiğini ve polis üniforması giyerek, polis arabasına binmek istediğini belirtmesi üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hemen harekete geçti. Mustafa'nın evine pandemi tedbirlerine riayet ederek giden personel kendisine giymesi için üniforma hediye etti. Ayrıca şpka, oyuncak ve boyama kitabı hediyeleri verdi. Mustafa kendisini ziyarete gelen polisleri görünce ve aldığı hediyeler ile oldukça mutlu oldu. Polis üniformasını giyen ve ekip aracı ile temsili devriye atan Mustafa, unutulmaz dakikalar yaşadı.

TİPİOĞLU PAYLAŞTI

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Mustafa'nın yaşamış olduğu mutlu anları sosyal medya hesabından "Duyduk ki Mustafa bizi çok seviyormuş. Polis olup ekip aracına binmek istiyormuş. Arkadaşlarımız kendisiyle tanıştılar. Çok istediği üniformayı giydirip, ekip aracına bindirdiler. Biz de Mustafa'yı çok sevdik. Biz Türk Polisi olarak bütün çocuklarımızı çok seviyoruz" ifadeleri ile paylaştı.