Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle eğitim faaliyetleri bir süredir uzaktan devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler bu sürecin ne zaman sonlanacağını ve hangi tarihte okula dönüleceğini okullar ne zaman açılacak sorusuyla inceliyor. Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak diye merak eden milyonlarca kişi Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarını ve haberimizi takip ediyor. İşte, ilkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ülke genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında girilen tam kapanma sürecinde istenen başarı elde edildi. Vaka sayılarında yaşanan gözle görülür düşüş sebebiyle geçtiğimiz hafta itibariyle 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme sürecine girildi. Bu kapsamda 17 Mayıs Pazartesi itibariyle okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçildi. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında ise 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam ediliyor. Bu kademelerdeki öğrenciler, okulların 1 Haziran'dan önce açılma ihtimali olup olmadığını merak ediyor.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Belirtilen kademeler dışında kalan tüm okul ve seviyelerde 1 Haziran itibariyle yüz yüze eğitim başlayacak. Vaka sayıları ve yoğun bakım doluluk oranları gibi çeşitli değişkenlerin incelendiği ve önemli kararların alındığı Kabine Toplantısının ardından öğrencilerin yüz yüze eğitime döneceği tarih ilan edilecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanış tarihine ilişkin yaptığı açıklamada okulların 2 Temmuz'dan sonra tatil edileceğini ifade etti. Bu tarihe kadar ara tatil olmayacağı ve karnelerin Temmuz'da verileceği bildirildi.
LİSE SINAVLARINA İLİŞKİN SON AÇIKLAMALAR
1- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacaktır.
2- 12. sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacaktır.
3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacaktır. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecektir.
4- Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır. 5- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin olarak sınavları yapılamamış olan ve takvim doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacaktır.
6- Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik sınavları tamamlanmış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecektir.
7- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacaktır.
8- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecektir.
9- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
10- 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir.
11- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacaktır.