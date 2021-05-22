Olmadı Senem

Engelleribir bir aşarak hayallerini gerçekleştiren Senem Ünal, koronavirüse karşı başlattığı savaşı kaybetti. İstanbul Bağcılar'da yaşayan cam kemik hastası olan 95 santimetre boyundaki Senem Ünal, 1 yaşında merdivenden düşünce kemikleri ve sinir sistemi büyük oranda zarar gördü. Kırık kemikleri nedeniyle yürüyemediği için tekerlekli sandalyeye mahkûmdu. Evinde 27 yıl hapis gibi yaşadı. Azmetti ve uzun yıllar sonra dışarı çıktı. Ünal, "Varlığımı bilen yoktu. 2002'de AK Parti iktidara gelince 'engelli tespiti' başlatılmış. Sosyal hizmet görevlisi ve sosyolog evimize geldi. İşte ben o gün bambaşka bir hayata ve yepyeni bir Türkiye'ye uyandım. O zamana kadar yok sayılan Senem, Erdoğan'la var oldu" demişti.Tek isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana gelmekti. Bu hayalini SABAH yazınca, 4 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bağcılar'da buluştu. O gün duygularını "Rüyalarım gerçek oldu" sözleriyle anlattı. Annesi Cennet Ünal, kızını koronadan korumak için memleketi Yozgat'a götürdü. Ancak virüs, Senem'i Yozgat'ta da buldu. Engelleri bir bir aşarak hayallerini gerçekleştiren Senem Ünal, koronavirüse karşı başlattığı savaşı kaybetti. Tedavisi bayramdan bu yana süren Senem, dün yaşamını yitirdi. Annesi Cennet Ünal, "27 yıl engeli nedeniyle evden çıkmadı. Sonra bir bir hayallerini gerçekleştirdi. Ama bu kez olmadı" diyerek gözyaşı döktü. Senem, Yozgat'ta toprağa verildi.