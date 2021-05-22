‘Sahil Rüzgârı’nda 139 gözaltı

Ege ve Akdeniz sahillerindeki suç örgütlerine karşı yaz operasyonu gerçekleştirildi. Başta İstanbul olmak üzere 8 ilde düzenlenen "Sahil Rüzgârı" adlı operasyonda 171 şüpheliden 139'u yakalandı. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşti. İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir, Muğla, Mersin, Adana ve Aydın'da yüzlerce polis eş zamanlı baskın yaptı. İşte detaylar:Operasyonlar kapsamında 8 aylık teknik ve fiziki takip yapıldı. Adreslere özel harekat timleri eşliğinde girildi. Antalya'da 32, Aydın'da 15, Balıkesir'de 25, İzmir'de 30, Mersin'de 19, Muğla'da 19, Adana'da 18 ve İstanbul'da 13 şüphelinin yakalanması için çalışıldı. Operasyonlarda 139 şüpheli gözaltına alınırken, 32 firari ise aranıyor.İstanbul'da suç örgütlerine silah temin eden şüpheli Kemal C. ve grubu arandı. 13 şüpheli için başta Sultangazi ve Beşiktaş olmak üzere çok sayıda adres basıldı. Yabancı iş insanlarını ölümle tehdit ederek para talep ettiler. Para vermeyenlerin işyerlerini basıp yağmaladılar. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.Şüphelilerin turizm bölgelerinde yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama suçlarına karıştığı belirlendi. Mafya tipi organize suç örgütlerinin nihai amaçları, haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmaktı. Sistematik bir şekilde suç işleyerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdular.Aramalarda; 70 adet tabanca, 20 adet tüfek, bin 625 adet fişek, çok sayıda silah parçası, 1 adet sahte polis basın kartı, 1 adet balistik yelek, 49 adet sentetik hap, bin 125 kök kenevir, 1 adet balta, 1 adet pala, 8 adet bıçak, kurumlara ait mühürler, 1 adet hassas terazi, 37 bin 200 TL, 100 dolar ve 50 sterlin ele geçirildi./ SABAH