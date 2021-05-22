Şanlıurfa'da korkutan yangın

Yangın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir mahallesinde 233. Sokakta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan klimanın motorunun patlaması sonucu yangın çıktı.

Sesi duyarak dışarı çıkan apartman sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerinde gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

yangının çıkış sebebi araştırılıyor.