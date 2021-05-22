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Giriş Tarihi: 22.5.2021 23:35

'da korkutan yangın

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da korkutan yangın

’da ilçesinde bir apartmanda dışarıda bulunan klimanın motorunun patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir mahallesinde 233. Sokakta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan klimanın motorunun patlaması sonucu yangın çıktı.

Sesi duyarak dışarı çıkan apartman sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerinde gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Şanlıurfa'da korkutan yangın
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