Şefkateli'nden ihtiyaç sahiplerine aylık 11 bin parça kıyafet

Karadolap Mahallesi Whitehill Alışveriş Merkezi'nde bulunan mağazada, sevgiyi paylaşan şefkatli eller, her yaşta ihtiyaç sahibinin giyim ihtiyacını karşılamakla birlikte, çeşitli ev eşyaları ve beyaz eşya taleplerini de gideriyor.

AYLIK 650 AİLEYE ORTALAMA 11 BİN PARÇA KIYAFET VERİLİYOR

Şefkateli Mağazası aylık yaklaşık 650 ihtiyaç sahibi aileye ortalama 11 bin parça kıyafet veriyor.

Bunların arasında çocuk kıyafetleri, oyuncaklar, günlük giyilen pantolon, ayakkabı, kazak, ceket, manto, mont gibi giysilerin yanı sıra; nişanlık, gelinlik, damatlık ve sünnet kıyafetleri de bulunuyor.

Bu kıyafetlerin bazıları kullanılmış olurken bazıları da hiç kullanılmamış sıfır kıyafetler. Hayırsever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Şefkateli Mağazası'na verilen kullanılmış kıyafetler burada görevliler tarafından temizleniyor, ütüleniyor ve raflardaki yerlerini alıyor.

"FAZLA OLANI ATMA, EKSİK OLANI TAMAMLA"

Şefkateli Mağazası tarafından başlatılmış olan bir de kampanya var. "Fazla Olanı Atma, Eksik Olanı Tamamla" sloganıyla düzenlenen kampanya hayırsever vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kampanya dâhilinde vatandaşlar, kullanılabilecek durumda olan çeşitli giyim ve ev eşyalarını Şefkateli Mağazası'na veriyor. Bu kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların 0212 440 04 15 numaralı telefondan yetkililere ulaşabileceği kaydedildi.