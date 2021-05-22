Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, olacak mı? 22-23 Mayıs bu hafta sonu seyahat yasağı var mı? Özel araçla şehirler arası seyahat etmek yasak mı?

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından il valiliklerine gönderilen genelgede, şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son durum açıklandı. Genelgeye göre 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşmeye gidilecek. Akşam saat 21:00'dan sabah 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan saat ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI BİTİYOR MU?

Sokağa Çıkma Kısıtlamalarının Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında, Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanmasına karar verildi.

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili alınan kararlar ise şöyle;

- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemesi,

- 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmemesi,

- Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesi,

Buna göre kısıtlama saatleri dışında vatandaşlar şehirler arası seyahat edebilecek.