Sel sonrası oluşan manzaralar felaketi gözler önüne serdi

Bursa'nın batı bölgesinde ve Karacabey ilçesi ile çevresinde etkili olan aşırı yağışlar iki büyük dereyi taşırmıştı. Tarlada çalışan çok syıda çiftçi ve mevsimlik işçinin canlarını son anda kurtardığı sel felaketi sonrası ortaya çıkan manzaralar yaşanan sel felaketinin büyüklüğünü ortaya çıkardı.

Sürüklenen araç, traktör ve römorklar sular çekilince tarlaların ortasında çamura batmış halde bulundu. Karacabey'e bağlı Yeşildere, Dağkadı ve Tophisar köylerinde dere yataklarına yakın olan ekili tarla ve evleri de su bastı. Taşan dereler tonlarca ağırlığındaki ağaçları köklerinden sökerek önüne katıp sürükledi. Bölgede en çok yetiştirilen kavun, karpuz, soğan ve domates tarlalarına yüzde 50'ye yakın zarar oluştu.

ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDULAR

Yaşanan sel felaketine aracıyla tarlada yakalandığını ifade eden çiftçi Muzaffer Bektaş, "Sel suları bir anda geldi. Beni aracımın içinde yakaladı. Aracımla 100 metre kadar sürüklendim. Çok korktum ölümden kıl payı kurtuldum. Aracım tarlanın ortasında çamura gömüldü." dedi.

Bir başka çiftçi Nizamettin Yavaş ise, "Kara Dağ'a yağan aşırı yağışlar sele sebep oldu. Köyümüzden geçen iki dere birden taştı. Evler ve tarlalar sular altında kaldı. Dağdan köyümüze sel sularıyla tonlarca ağırlıktaki ağaçları taşıdı. Büyük bir felaket yaşadık. Çok şükür can kaybı olmadı" dedi.