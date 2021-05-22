Seyahat izin belgesi nasıl alınır? ALO 199 seyahat izin belgesi başvuru hattı ve E-Devlet seyahat izin talebi oluşturma ekranı

Havaların ısınmasıyla birlikte pek çok vatandaş yazlığa, köye ya da tatile gitmek üzere seyahat planı oluşturuyor. Tam kapanma sürecinde şehir dışına çıkmış olanlar da geri dönmeye hazırlanıyor. Bu sebeple seyahat izin belgesi nasıl alınır, nereden alınır soruları sıkça araştırılıyor. ALO 199 seyahat izin belgesi başvuru hattı ile geçerli sebebi olan vatandaşlar izin belgesi alabilecek. İşte e-Devlet seyahat izin talebi oluşturma ekranı.

E-DEVLET İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Şehirler arası seyahat izin belgesi almanın ilk yolu olan e-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusu pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. İzin belgesi için öncelikle kişisel bilgilerle e-Devlet sistemine giriş yapılır. E-Devlet şifresi olmayanlar PTT'den 2 TL karşılığında şifre alabilir. Bu şifre ve T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e-Başvuru" butonuna tıklanır.