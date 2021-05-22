Seyahat izin belgesi nasıl alınır? ALO 199 seyahat izin belgesi başvuru hattı ve E-Devlet seyahat izin talebi oluşturma ekranı

Havaların ısınmasıyla birlikte pek çok vatandaş yazlığa, köye ya da tatile gitmek üzere seyahat planı oluşturuyor. Tam kapanma sürecinde şehir dışına çıkmış olanlar da geri dönmeye hazırlanıyor. Bu sebeple seyahat izin belgesi nasıl alınır, nereden alınır soruları sıkça araştırılıyor. ALO 199 seyahat izin belgesi başvuru hattı ile geçerli sebebi olan vatandaşlar izin belgesi alabilecek. İşte e-Devlet seyahat izin talebi oluşturma ekranı.
E-DEVLET İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Şehirler arası seyahat izin belgesi almanın ilk yolu olan e-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusu pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. İzin belgesi için öncelikle kişisel bilgilerle e-Devlet sistemine giriş yapılır. E-Devlet şifresi olmayanlar PTT'den 2 TL karşılığında şifre alabilir. Bu şifre ve T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e-Başvuru" butonuna tıklanır.
SEYAHAT GEREKÇESİ NEDİR?
Seçenekler arasında yer alan "Seyahat İzin İşlemleri" seçilir ve çıkan form doldurulur. Formda seyahat gerekçesi olarak zorunlu bir hal seçilmesi gerekmektedir. Bu zorunlu halin gerçekliği ispatlanmadığı takdirde izin belgesi geçersiz olacaktır. Dolayısıyla asılsız beyanda bulunmamak gerekir.
ALO 199 ÇALIŞMA SAATLERİ
ALO 199 Vefa Sosyal Destek hattı 7/24 hizmet vermektedir. Günün her saati aranmakta olan ALO 199 sabah ve gündüz saatlerinde daha yoğun olmaktadır. ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi, Nüfus Genel Müdürlüğü'ne bağlı hizmet vermektedir.