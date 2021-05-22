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Giriş Tarihi: 22.5.2021 13:00 Son Güncelleme: 22.5.2021 13:01

: 'da doğal sit alanında büyük ! Rüzgar nedeniyle hızla yayılma tehlikesi var...

DHA
Son dakika: Antalya'da doğal sit alanında büyük yangın! Rüzgar nedeniyle hızla yayılma tehlikesi var...

haberine göre; 'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca geçen yıl ‘doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı’ ilan edilen Lara kumul ve ormanlarında çıktı. 12.00 sıralarında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangın, rüzgar nedeniyle hızla yayılıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi sınırlarında, Lara Plajı karşısındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

GEÇEN YIL KORUMA ALTINA ALINMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca geçen yıl 'doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı' ilan edilen Lara kumul ve ormanlarında, saat 12.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Çam ağaçlarının yandığı alana, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazözlerle sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları, sürüyor.

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Son dakika: Antalya'da doğal sit alanında büyük yangın! Rüzgar nedeniyle hızla yayılma tehlikesi var...
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