Son dakika: Antalya'da doğal sit alanında büyük yangın! Rüzgar nedeniyle hızla yayılma tehlikesi var...

GEÇEN YIL KORUMA ALTINA ALINMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca geçen yıl 'doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı' ilan edilen Lara kumul ve ormanlarında, saat 12.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.