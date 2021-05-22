Son dakika: Bağcılar'da alkollü sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu

Son dakika haberleri... İstanbul'da önceki gece saatlerinde alkollü sürücü Önder Çınar, trafikte denetim gerçekleştiren polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamış ve Çınar ile polisler arasında kovalama yaşanmıştı.
Bu esnada süratli bir şekilde seyir halinde olan alkollü sürücü Çınar, yol üzerinde bulunan Kadir Aykutlu ve Kansu Turan isimli iki bekçiye çarpmış ve çarpmanın etkisiyle Kansu Turan'ın sol bacağı kopmuştu.
Kazanın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bekçilerden Kansu Turan için bugün sabah saatlerinde acı haber geldi.