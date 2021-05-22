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Giriş Tarihi: 22.5.2021 10:41 Son Güncelleme: 22.5.2021 10:56

: 'da alkollü sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Son dakika: Bağcılar'da alkollü sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu

haberi: ’da polisin “dur” ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan alkollü sürücü , kovalama esnasında yol üzerinde bulunan iki bekçiye çarpmış ve bekçiler ağır yaralanmıştı. Bu sabah saatlerinde acı haber geldi. Kazada sol bacağı kopan bekçi , ameliyat masasında verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Son dakika haberleri... İstanbul'da önceki gece saatlerinde alkollü sürücü Önder Çınar, trafikte denetim gerçekleştiren polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamış ve Çınar ile polisler arasında kovalama yaşanmıştı.

Bu esnada süratli bir şekilde seyir halinde olan alkollü sürücü Çınar, yol üzerinde bulunan Kadir Aykutlu ve Kansu Turan isimli iki bekçiye çarpmış ve çarpmanın etkisiyle Kansu Turan'ın sol bacağı kopmuştu.

Kazanın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bekçilerden Kansu Turan için bugün sabah saatlerinde acı haber geldi.

Yaklaşık bir gündür ameliyat masasında yaşam mücadelesi veren Kansu Turan hayatını kaybederek şehit düştü.

Kadir Aykutlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: Bağcılar'da alkollü sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu
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