Son dakika haberi: Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 28 kent için kuvvetli sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. 23-27 Mayıs tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporuna göre; pazar günü Trabzon, Ordu, Giresun ve Tokat'ın da aralarında bulunduğu 28 ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Pazartesi ve salı günleri ise özellikle Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor.
SON DAKİKA: 28 İL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı, Bartın, Karabük, Sinop, Kastamonu, Malatya ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu tahmin haritasına göre sağanak yağışın etkili olacağı iller:
Iğdır, Ağrı, Van, Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Rize, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Samsun, Amasya, Sinop, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı.
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 15°C, 25°C
Az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 23°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 26°C
Az bulutlu
KOCAELİ 12°C, 26°C
Az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C, 30°C
Az bulutlu
MANİSA 13°C, 31°C
Az bulutlu
MUĞLA 10°C, 32°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın İç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 18°C, 32°C
Az bulutlu
HATAY 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 8°C, 26°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 3°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 7°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ARTVİN 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ile Malatya çevrelerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AĞRI 9°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık