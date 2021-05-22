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Giriş Tarihi: 22.5.2021 20:45 Son Güncelleme: 22.5.2021 20:46

haberi: raporunu yayınladı! 28 kent için uyarısı

Son dakika haberi: Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 28 kent için kuvvetli sağanak uyarısı

haberleri: Genel Müdürlüğü, 5 günlük tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. 5 günlük hava durumu tahmin rapora göre; Trabzon, Ordu, Giresun ve Tokat'ın da aralarında bulunduğu 28 il için uyarısı yapıldı. Peki önümüzdeki hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve il il hava durumu raporu...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. 23-27 Mayıs tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporuna göre; pazar günü Trabzon, Ordu, Giresun ve Tokat'ın da aralarında bulunduğu 28 ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Pazartesi ve salı günleri ise özellikle Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor.

SON DAKİKA: 28 İL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı, Bartın, Karabük, Sinop, Kastamonu, Malatya ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu tahmin haritasına göre sağanak yağışın etkili olacağı iller:

Iğdır, Ağrı, Van, Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Rize, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Samsun, Amasya, Sinop, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı.

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 15°C, 25°C

Az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 26°C

Az bulutlu

KOCAELİ 12°C, 26°C

Az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 30°C

Az bulutlu

MANİSA 13°C, 31°C

Az bulutlu

MUĞLA 10°C, 32°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın İç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 32°C

Az bulutlu

HATAY 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 8°C, 26°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 3°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ARTVİN 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ile Malatya çevrelerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 11°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AĞRI 9°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 10°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

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Son dakika haberi: Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 28 kent için kuvvetli sağanak uyarısı
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