Olay, 17 Mayıs Pazartesi Sarıyer Çayırbaşı Mahallesinde meydana gelmişti. Devriye gezen Polis ekipleri ormanlık alanda yaralı halde baygın yatan bir şahıs görmüştü. Ekipler takviye ekip olarak Sarıyer Asayiş Büro Amirliği, olay yeri inceleme ve acil sağlık ekipleri sevk edilmişti. Bıçakla yaralanmış şahsın Afgan uyruklu olduğu belirlendi. Yaralı şahıs hastaneye sevk edilmişti.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili hemen çalışma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelinin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Ekipler kimliği tespit edilen Ş.T. 'nin PTT Evleri Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenleyerek şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı.

Ormanda bıçaklayıp kaçmıştı! Gözaltına alındı

Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine getirilen şüphelinin olay günü alkollü olduğu ve aralarında para konusundaki anlaşmazlık tartışma çıktığı çıkan tartışmanın da şiddetlenmesi üzerine arkadaşını bıçakladığı öğrenildi. Şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.