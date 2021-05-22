Son dakika: Şanlıurfa'da iki aile sokakta çatıştı! 4 ölü, çok sayıda yaralı var...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Karakeçili mahallesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba 2 aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Yaralılar kısa süre içinde hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen 4 kişi kurtarılamadı. 5 kişinin ise tedavileri sürüyor.

HASTANEDE BÜYÜK ÖNLEM

Polis ve jandarma ekipleri mahallede ve hastane önünde önlem aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, hastane önündeki ekipler ikinci bir çatışma riskine karşı hastane girişini ellerindeki barikatlarla kapattı.