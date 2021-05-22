Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Şanlıurfa'da iki aile sokakta çatıştı! 4 ölü, çok sayıda yaralı var...
Giriş Tarihi: 22.5.2021 11:15 Son Güncelleme: 22.5.2021 11:39

: 'da iki aile sokakta çatıştı! 4 ölü, çok sayıda yaralı var...

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Son dakika: Şanlıurfa'da iki aile sokakta çatıştı! 4 ölü, çok sayıda yaralı var...

haberine göre; 'nın ilçesinde husumetli iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga kısa sürede silahlı çatışmaya döndü. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Polis ve asker hastane önünde önlem aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Karakeçili mahallesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba 2 aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Yaralılar kısa süre içinde hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen 4 kişi kurtarılamadı. 5 kişinin ise tedavileri sürüyor.

HASTANEDE BÜYÜK ÖNLEM

Polis ve jandarma ekipleri mahallede ve hastane önünde önlem aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, hastane önündeki ekipler ikinci bir çatışma riskine karşı hastane girişini ellerindeki barikatlarla kapattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Şanlıurfa'da iki aile sokakta çatıştı! 4 ölü, çok sayıda yaralı var...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA