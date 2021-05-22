Son dakika: Şehit bekçi Kansu Turan son yolculuğuna törenle uğurlandı

Kansu Turan yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gece saatlerinde şehit oldu. Hastaneden polis araçlarının konvoyu eşliğinde alınan şehit cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından tören yapılacak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.