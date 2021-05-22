Son dakika: Şehit bekçi Kansu Turan son yolculuğuna törenle uğurlandı

Son dakika haberleri... Koronavürüs tedbirleri kapsamında gece saat 02.00 sıralarında yol denetiminden kaçarak dur ihtarına uymayan sürücü Önder Çınar, Küçükçekmece Atakent Mahallesinde denetim yapan gece bekçileri Kadir Aykutluğ ve Kansu Turan'a çarpmıştı. Kaza sonrası bacağı kopan bekçi Turan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kansu Turan yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gece saatlerinde şehit oldu. Hastaneden polis araçlarının konvoyu eşliğinde alınan şehit cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından tören yapılacak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Şehit bekçi Kansu Turan için dün 16.30'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında tören düzenlendi.
Müdürlükte düzenlenen törene geçen yıl babasını kaybettiği için annesi Hatice, kardeşi Emre , Nişanlısı Bahar ve akrabaları ile mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Törene Ayrıca Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul il Emniyet Müdürü Zafer Aktaş valı yardımcısı ve protokol katıldı.
Şehit Kansu Turan'ın cenazesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Fatih Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınanan cenaze namazından sonrası Türk bayrağına sarılı naaşıyla Yeni Kayabaşı Mezarlığında toprağa verildi.