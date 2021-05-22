Son dakika: Şehit bekçi Kansu Turan'a son görev!

Son dakika haberleri... İstanbul Küçükçekmece'de polisten kaçan şüphelilerin otomobille çarptığı iki bekçiden Kansu Turan (28) tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Şehit Turan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.
Törene İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve ilçe emniyet müdürleri ve Şehidin ailesi yakınları katıldı. Şehit bekçinin naaşı, Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na defnedilecek.
Olay, 21 Mayıs gece saat 02.30 sıralarında Küçükçekmece'de yaşandı. Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü Önder Çınar, Küçükçekmece Halkalı Caddesi İkitelli Köprü üzerinde denetim yapan gece bekçileri Kadir Aykutluğ ve Kansu Turan'a çarptı.
Kaza sonrası bacağı kopan bekçi Turan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kansu Turan yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Turan'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Şehit bekçi için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Törene İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve ilçe emniyet müdürleri de katıldı. Turan'ın naaşı Fatih Camii'nde gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na defnedilecek. Şehit bekçinin çocukluk arkadaşı Barış Koca, "Allah annesine sabır versin. Annesini yalnız bıraktı. Geçen sene babasını da kaybetti." dedi.