Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? MEB sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuç ekranı

17 Mayıs'ta başlayan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 6 Haziran'a kadar devam edecek. Sözlü sınava giren adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır sorusuyla araştırılıyor. MEB sözlü sınav sonuçları açıklandı mı diye merak eden adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan MEB sözleşmeli öğretmen alımı ve mülakat süreci ile ilgili bilgilendirme metni geldi. İşte sözleşmeli öğretmen mülakat sonuç ekranı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?
17 Haziran'da başlayan MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 6 Haziran'a kadar devam edecek. Bu süreçte koronavirüs nedeniyle karantinada olan ve sınava giremeyen adayların sözlü sınavları 21-25 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözlü sınav sonuçları ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. Mülakat sonuçları bu tarihten itibaren e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuç ekranı erişime açıldığında haberimizde yer alacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınav sonuçlarına itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. En çok Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği branşlarında atama yapılacak olup atama tercihleri 1 Eylül ile 6 Eylül arası yapılacak. Atama sonuçları 8 Eylül'de ilan edilecek.