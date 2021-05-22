Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? MEB sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuç ekranı

17 Mayıs'ta başlayan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 6 Haziran'a kadar devam edecek. Sözlü sınava giren adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır sorusuyla araştırılıyor. MEB sözlü sınav sonuçları açıklandı mı diye merak eden adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan MEB sözleşmeli öğretmen alımı ve mülakat süreci ile ilgili bilgilendirme metni geldi. İşte sözleşmeli öğretmen mülakat sonuç ekranı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

17 Haziran'da başlayan MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 6 Haziran'a kadar devam edecek. Bu süreçte koronavirüs nedeniyle karantinada olan ve sınava giremeyen adayların sözlü sınavları 21-25 Haziran tarihleri arasında yapılacak.