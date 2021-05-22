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Giriş Tarihi: 22.5.2021 14:26

Spor salonları açık mı, kapalı mı? Yeni normalleşme takvimine göre ?

Spor salonları açık mı, kapalı mı? Yeni normalleşme takvimine göre spor salonları ne zaman açılacak?

Sosyal hayatta kademeli normalleşme devam ederken spor salonlarının açılış tarihi merak ediliyor. 17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde bazı işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecek. Son olarak yakın tarihte üyeliklerini yenilemek spor salonları açık mı ne zaman açılacak sorusuna yanıt ararken konuya yönelik detayları araştırıyor. Yeni normalleşme takvimine göre sorusunun yanıt bulması bekleniyor.

Tam kapanma sürecinin ardından 17 Mayıs Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda kafe ve restoranların durumu, vaka sayısı, sokağa çıkma yasağı ve spor salonları ile ilgili açıklamalar önem taşıyor. Sosyal hayatta normalleşmenin başlaması ile spor salonlarının açılış tarihi hakkında beklenti de arttı. Alınan tedbirler kapsamında pek çok işletmenin faaliyet alanında düzenlemeler yapıldı. Peki Spor salonları açık mı, kapalı mı? Yeni normalleşme takvimine göre spor salonları ne zaman açılacak?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK, AÇILACAK MI?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

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Spor salonları açık mı, kapalı mı? Yeni normalleşme takvimine göre spor salonları ne zaman açılacak?
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