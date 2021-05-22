Sultangazi ve Bayrampaşa'da kısıtlamaya rağmen asker eğlencesi

Sultangazi'nin farklı mahallelerinde düzenlenen asker uğurlama eğlencelerinde pandemi nedeniyle alınan kararlar hiçe sayıldı. Asker uğurlama eğlencesi yapanlar sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Uğur Mumcu Mahallesi'nde konvoy yapanlar, Orhangazi Caddesi'nde bir süre yolu trafiğe kapatıp araçlarından inerek halay çekti. Yine aynı mahallede düzenlenen başka asker eğlencesinde polisle tartışma yaşandı. Sokakta düzenlenen asker eğlencesi ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Polisin, salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında grubun dağılarak evlerine gitmesi yönündeki ikazı üzerine, eğlenceye katılanlar polis ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bir polis memuru grubun dağılması için silahını havaya kaldırdı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAYRAMPAŞA'DA DA ASKER EĞLENCESİ

Bayrampaşa'da da bir grup, kısıtlamaları hiçe sayarak sokakta asker eğlencesi düzenledi. Dün, akşam saatlerinde Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir araya gelen bir grup, asker eğlencesi düzenledi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan eğlencede halay çekilirken, silahla havaya ateş açıldı. Araçları ile trafiği kapatan gruptakiler, otomobillerin üzerine çıkarak dans etti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmayan asker eğlencesi, mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

