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Giriş Tarihi: 22.5.2021 23:35

Tartıştığı babasını önce bıçakladı, sonra tabancayla öldürdü

İHA
Tartıştığı babasını önce bıçakladı, sonra tabancayla öldürdü

'nin ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir şahıs, tartıştığı babasını önce bıçakladı, sonra tabancayla öldürdü.

Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 2775. Sokak üzerinde akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.T.E.(35) babası Ahmet Ekinci (65) ile tartışmaya başladı.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA SİLAHLA VURDU

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.E. babası Ahmet Ekinci.'yi önce bıçakladı daha sonra tabancayla göğsünden vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Ahmet Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, M.T.E. de suç aletleri ile birlikte olay yerinde yakalandı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, babasını öldüren M.T.E. ise gözaltına alınarak işlemlerin yapılması için karakola götürüldü.

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Tartıştığı babasını önce bıçakladı, sonra tabancayla öldürdü
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