Tartıştığı babasını önce bıçakladı, sonra tabancayla öldürdü

Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 2775. Sokak üzerinde akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.T.E.(35) babası Ahmet Ekinci (65) ile tartışmaya başladı.
ÖNCE BIÇAKLADI SONRA SİLAHLA VURDU
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.E. babası Ahmet Ekinci.'yi önce bıçakladı daha sonra tabancayla göğsünden vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Ahmet Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, M.T.E. de suç aletleri ile birlikte olay yerinde yakalandı.