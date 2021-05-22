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Giriş Tarihi: 22.5.2021 14:47

Telefonla 31 bin lira dolandırıldı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Telefonla 31 bin lira dolandırıldı

’da 55 yaşındaki emekli H.Y isimli kişi kendilerine polis süsü vererek FETÖ terör örgütü tarafından kimliğiniz ele geçirildi denildi ve  31 bin lira dolandırıldı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki emekli H.Y'yi a telefon dolandırıcıları aradı. H.Y'ye kendini başkomiser olarak tanıtıp telsiz sesleri dinleten dolandırıcılar, kimlik bilgilerinin FETÖ Terör Örgütü tarafından ele geçirildiğini ve operasyon yapılması için de verecekleri banka hesap numarasına 31 bin Türk lirası parayı yatırması gerektiğini söyledi.

Hemen dolandırıcıların verdiği banka hesabına numarasına 31 bin Türk lirası para yatırdı. H.Y. parayı yatıdıktan sonra arandığı numarayla irtibat kesildiğini görünce Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili inceleme ve çalışma başlattı.

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Telefonla 31 bin lira dolandırıldı
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