Telefonla 31 bin lira dolandırıldı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki emekli H.Y'yi a telefon dolandırıcıları aradı. H.Y'ye kendini başkomiser olarak tanıtıp telsiz sesleri dinleten dolandırıcılar, kimlik bilgilerinin FETÖ Terör Örgütü tarafından ele geçirildiğini ve operasyon yapılması için de verecekleri banka hesap numarasına 31 bin Türk lirası parayı yatırması gerektiğini söyledi.

Hemen dolandırıcıların verdiği banka hesabına numarasına 31 bin Türk lirası para yatırdı. H.Y. parayı yatıdıktan sonra arandığı numarayla irtibat kesildiğini görünce Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili inceleme ve çalışma başlattı.