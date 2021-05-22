Terör örgütüne 'Pençe' indi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır ötesinde başlatılan temizlik harekâtı devam ediyor. Özel kuvvetler ve komandoların katılımıyla yapılan Metina Vadisi'ndeki pençe harekâtında teröristlerce kullanılan sığınaklar, mağaralar ve barınaklar bir bir bulunarak imha ediliyor.

İnsansız Hava Aracı (İHA) desteği ile devam eden operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Komandolar tarafından terör örgütünün kullandığı sığınaklardan, bir AK-47 piyade tüfeği, 11 el bombası, 2 RPG-7 anti tank mühimmatı, 2 adet el yapımı patlayıcı ana imla hakkı, 280 Doçka mühimmatı, 100 adet PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 120 AK-47 mühimmatı, bir 81 mm.lik havan aydınlatma mühimmatı, 26 AK-47 şarjörü, 4 Dragunov şarjörü, bir roket sevk fişeği ve muhtelif yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.