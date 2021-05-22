Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Terör örgütüne 'Pençe' indi
Giriş Tarihi: 22.5.2021 14:48 Son Güncelleme: 22.5.2021 15:25

Terör örgütüne 'Pençe' indi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Terör örgütüne 'Pençe' indi

'ın 'nde başlatılan "Pençe- Yıldırım" ve "Pençe- Şimşek" operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Komandolar, teröristlerce kullanılan bir sığınmakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır ötesinde başlatılan temizlik harekâtı devam ediyor. Özel kuvvetler ve komandoların katılımıyla yapılan Metina Vadisi'ndeki pençe harekâtında teröristlerce kullanılan sığınaklar, mağaralar ve barınaklar bir bir bulunarak imha ediliyor.

İnsansız Hava Aracı (İHA) desteği ile devam eden operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Komandolar tarafından terör örgütünün kullandığı sığınaklardan, bir AK-47 piyade tüfeği, 11 el bombası, 2 RPG-7 anti tank mühimmatı, 2 adet el yapımı patlayıcı ana imla hakkı, 280 Doçka mühimmatı, 100 adet PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 120 AK-47 mühimmatı, bir 81 mm.lik havan aydınlatma mühimmatı, 26 AK-47 şarjörü, 4 Dragunov şarjörü, bir roket sevk fişeği ve muhtelif yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütüne 'Pençe' indi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA