‘Ters cevap verdi, öldürdüm’

Antalya'da önceki gece arkadaşıyla ormanlık alanda gezdiği sırada laf atma nedeni ile çıktığı iddia edilen tartışmada tabanca ile vurularak öldürülen evli 6 çocuk babası Hakan Ökten'nin (42) katil zanlısı Mevlüt Koyuncu (55) yakalandı. Cinayetin ardından kaçan zanlıyı yakalamak için polis bölgeyi gören MOBESE ve işyeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kaçan cinayet zanlısının eşkalini belirleyen Cinayet Bürosu ekipleri Koyuncu'yu Kepez ilçesinde bir evde saklanırken yakaladı. Suç aleti silah da evde yapılan aramada ele geçirildi.

'TERS CEVAP VERİNCE ÖLDÜRDÜM'

Emniyette sorgulanan Mevlüt Koyuncu, "Araçta samimi bir şekildeydiler. Uyuşturucu ve alkol almıştım. Kafam güzeldi. Laf attım. Ters cevap verince silahı çekip vurdum. Ardından kaçtım" dedi. Koyuncu polise kendisinin 1998 yılında İstanbul'da cinayet olayına karıştığını 22 yıl hapis yattıktan sonra 2020 yılında Antalya'ya geldiğini, kısa süre sonra da bu cinayeti işlediğini söyledi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Olay önceki gece 00.00 sularında Kepez ilçesi Kepezaltı Mahallesi Hayvanat Bahçesi girişinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olan Hakan Ökten ile evli olan kadın arkadaşı Havva B.ile birlikte hafif ticari araçla ormanlık alana geldi. Otomobili bir kanara çekip konuştukları sırada Hakan Ökten'e kimliği belirsiz bir kişi laf atmış. Çıkan tartışma üzerine kimliği belirsiz kişi üzerindeki tabanca ile Ökten'e 2 el ateş açtıktan sonra kaçmıştı.

Olayın ardından paniğe kapılan ve ne yapacağını bilmeyen Havva B. direksiyona geçip ormanlık alandan çıkmaya çalıştı. Bu sırada 3232 sokak üzerinde yoldan geçen bir otomobile çarpmamak için ani fren yapan Havva B, araçtakilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri durumu ağır olan Hakan Ökten'i yakındaki özel hastaneye götürdü. Ökten, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.