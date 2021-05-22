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Giriş Tarihi: 22.5.2021 14:48

Tersane işçisi, hayatına son verdi

ABBAS ÇAKAR
Tersane işçisi, hayatına son verdi

Kocaeli Gölcük Tersanesinde çalışan Mehmet Akça(38), evinde kendini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Gölcük Tersanesinde işçi olarak çalışan ve Donanma Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde oturan Mehmet Akça(38), babasının tüm aramalarına rağmen telefonlara cevap vermedi.

Durumdan şüphelenen ve uzun süre oğlundan haber alamayan baba, kontrol amaçlı oğlunun Olkar Safir Sitesindeki evine gitti. Kapıyı açıp içeri giren baba, oğlunu kendisini doğalgaz borusuna asmış bir halde buldu. Akça'yı ipten indiren babanın 112 Acil Yardım Hattını araması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yapılan kontrollerde Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Eşinin il dışında ve kendisinin evde yalnız olduğu öğrenilen Akça'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemeler sonrası önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine, daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tersane işçisi, hayatına son verdi
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