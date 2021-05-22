Türkiye’nin konuştuğu Beril bebek A Haber’de! Sağlık durumu nasıl?

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin 15 aylık bebeği Beril Server Aktaş, üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu.
BERİL BEBEK TEDAVİYE ALINDI
Yüz, boyun ve göğüs bölgesinde yanıklar tespit edilen Beril bebek, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edildi. Durumu ağır olan bebek Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı.
SAĞLIK ÇALIŞANININ KUCAĞINDAN İNMEDİ
Sandıklı'dan Eskişehir'e gelirken kendisini taşıyan ATT Mehmet Canko'nun kucağından inmeyen Beril bebek Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi edildiği odada ilk kez görüntülenen Beril bebek, kameralara el salladı. Doktorlarından alınan bilgiye göre 15 aylık Beril Server Aktaş iyileşmeye başladı.
"SICAK SUYU ÜZERİNE ÇEKMİŞ"
Ambulans helikopterde Beril bebekle ilgilenen ve iç ısıtan görüntüler oluşturan Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko'ya teşekkür eden anne Fatma Aktaş, "Kahvaltı hazırlamak için mutfağa gittiğimde odada tek başınaydı. Sıcak suyu üzerine çekmiş. Hemen acile gittik.
Oradan Eskişehir'e yolladılar. Sağ olsunlar çok ilgileniyorlar. Şu anda durumu daha iyiye gidiyor. Helikopterdeki sağlık çalışanı çok ilgilenmiş, çok teşekkür ediyorum kendisine" diye konuştu.
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"İZ KALMAYACAK"
Beril'i tedavi eden doktor ise şunları söyledi: "Şu anda günlük pansuman tedavisi sürüyor. Vücudunda ikinci derece yanık vardı. Bir hafta içerisinde taburcu olabileceğini düşünüyorum. Herhengi cerrahi müdahale olmayacak. Vücudunda büyük bir iz kalacağını düşünmüyorum."