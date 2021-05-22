Türkiye’nin konuştuğu Beril bebek A Haber’de! Sağlık durumu nasıl?

Oradan Eskişehir'e yolladılar. Sağ olsunlar çok ilgileniyorlar. Şu anda durumu daha iyiye gidiyor. Helikopterdeki sağlık çalışanı çok ilgilenmiş, çok teşekkür ediyorum kendisine" diye konuştu.

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