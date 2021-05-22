Uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 192,77 gram bonzai ve eroin maddesinin yanı sıra 56 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ve 1 tabanca ele geçirildi.

Ankara merkezli Bursa, Eskişehir ve Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 3 aylık çalışma sonucunda uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıklarını belirledikleri 29 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., E.K., S.Ç., İ.H.Ö, B.Y., M.M.A., İ.K., A.Y., C.T., A.B. ve T.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi. Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 192,77 gram bonzai ve eroin maddesinin yanı sıra 56 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ve 1 tabanca ele geçirildi.