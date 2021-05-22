Yeni Tokat Havalanı için heyecanlı bekleyiş

Tokat Yeni Havalimanı Altyapı Projesi PAT (pist, apron, taksiyolu) sahaları için özel aydınlatma sistemi test çalışmasının tamamlandığı duyuruldu. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başta olmak üzere birçok isim sosyal medyada aydınlatma sistemi test çalışmalarının tamamlandığını duyuran havaalanı görüntüsü fotoğraflarını paylaştı. Yeni havaalanı için geri sayım devam ederken paylaşımlar heyecan yarattı. Diğer çalışmaların ise son hızıyla devam ettiği bildirildi.

YAKLAŞIK 520 MİLYON LİRAYA İHALE EDİLDİ

Tokat'ta mevcut havaalanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisi içine yapımına 2018 yılında başlanan yeni havalimanı inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Yaklaşık 520 milyon liraya ihale edilen havalimanında başlayan pist, apron ve taksi yolu yapım çalışmalarının ardından PAT Sahaları özel aydınlatma sistemi test çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi. Yıl sonuna kadar açılması planlanan Yeni Tokat Havalimanı açıldığında Tokat'ın bir hayali gerçeğe dönüşecek.