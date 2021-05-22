Yılda en az bir kez ben muayenesi şart

Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, deri kanseri açısından risk grubunda olan kişileri de tanımlayarak dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti. Mullaaziz, genellikle açık renk göz ve deri rengine sahip, çilleri olan, ailesinde veya kendisinde deri kanseri öyküsü bulunan, özellikle 100'ün üzerinde beni olan kişilerin deri kanseri açısından risk grubunda olduğunu kaydetti.

Ben muayenesinin dermatoloji uzmanları tarafından, dermatoskop olarak adlandırılan ışıklı büyüteç yardımı ile yapıldığını ifade eden Mullaaziz, bazı benlerde sadece el dermatoskopisi muayenesinin yetersiz kalabildiğini bu durumda da bilgisayarlı dermatoskopi yani dijital dermatoskoptan faydalanıldığını söyledi. Dijital dermatoskopi cihazı ile ben muayenesinin tüm yaş gruplarında rahatlıkla yapılabileceğini, hiçbir yan etkisi ve sakıncası bulunmadığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, risk grubunda bulunan kişilerin ayna karşısında ayda bir kez benlerini kontrol etmeleri ve en az yılda bir kez de hekim kontrolünden geçmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.