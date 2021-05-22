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Giriş Tarihi: 22.5.2021 14:47

Yılda en az bir kez ben muayenesi şart

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yılda en az bir kez ben muayenesi şart

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, benlerin zamanla uğradığı bazı değişikliklerle cilt kanserine dönüşebileceği belirterek, “Benlerde meydana gelen bazı değişiklikler deri kanseri belirtisi olabilir. Çocukluk çağından itibaren var olan benlerde zamanla sayıca artış, renk değişikliği ve büyüme gözlenebilse de hızlı değişiklikler uyarıcı risk faktörleri olarak kabul edilir” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, deri kanseri açısından risk grubunda olan kişileri de tanımlayarak dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti. Mullaaziz, genellikle açık renk göz ve deri rengine sahip, çilleri olan, ailesinde veya kendisinde deri kanseri öyküsü bulunan, özellikle 100'ün üzerinde beni olan kişilerin deri kanseri açısından risk grubunda olduğunu kaydetti.

Ben muayenesinin dermatoloji uzmanları tarafından, dermatoskop olarak adlandırılan ışıklı büyüteç yardımı ile yapıldığını ifade eden Mullaaziz, bazı benlerde sadece el dermatoskopisi muayenesinin yetersiz kalabildiğini bu durumda da bilgisayarlı dermatoskopi yani dijital dermatoskoptan faydalanıldığını söyledi. Dijital dermatoskopi cihazı ile ben muayenesinin tüm yaş gruplarında rahatlıkla yapılabileceğini, hiçbir yan etkisi ve sakıncası bulunmadığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, risk grubunda bulunan kişilerin ayna karşısında ayda bir kez benlerini kontrol etmeleri ve en az yılda bir kez de hekim kontrolünden geçmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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Yılda en az bir kez ben muayenesi şart
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