Yolda buldukları hapları yutmuşlardı

İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi 17'nci sokakta yaşayan 4 yaşındaki Mizgin ve Ecrin isimli ikiz kız kardeşler, kaldırımda buldukları poşeti merak edip içine baktı. İçinde renkli ilaçların olduğu kutuları açarak, şeker sanıp yutan ikizler kısa bir süre sonra baygınlık geçirmeye başladı. Hemen İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan ve yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesine sevk edilen ikizler yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ACILI BABA İSYAN ETTİ

Yola atılan ilaçların büyük bir sorumsuzluk olduğunu vurgulayan ve büyük bir acı yaşayan Baba Erkan Dündar, "Çocuklarım içtikleri ilaç nedeniyle yoğun bakımdalar. Dünden beri çocuklarımı göremiyor ve onlara sarılamıyorum. Bu ilaçlar zihinsel engellilerin tedavisinde kullanılan dozu yüksek ilaçlarmış. İlaçlar bilinçsiz bir şekilde sokağa atılmamalı. Çocuklarımın bu durumda olmasına sebep olanlarda eminim ki vicdan azabı çekiyordur. İnşallah çocuklarım sağ salim çıksınlar, biz evimize dönelim" dedi.