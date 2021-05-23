15 yaşındaki çocuk silahla oynarken annesini vurdu

Bölgeye gelen sağlık görevlileri ayağından vurulan Y.N.'ye yaptığı müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri 15 yaşındaki H.N. ile evde konuşarak sakinleştirmeye çalışırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise evde ve silahta inceleme yaptı. Olayın ardından H.N., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.





Öte yandan, hastaneye kaldırılan anne Y.N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.