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Giriş Tarihi: 23.5.2021 11:29

Abart egzoz ve çakarlı drift yaptı! Ehliyeti kaptırdı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Abart egzoz ve çakarlı drift yaptı! Ehliyeti kaptırdı

’de abart egzoz takıp drift atan ve o anları sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü Sebahattin Ç. yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil trafik Ekiplerince yapılan sosyal medya çalışması ile yakalanan sürücüye 9 bin 378 lira para cezası uygulandı. Sürücü belgesi elinden alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada; Küçükçekmece İlçesi Birinci İkitelli Caddesi üzerinde Drift yaparak, abart egzoz ve çakar/siren tertibatı kullanarak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan araç tespit edildi. Çalışmalarda sürücünün Sebahattin Ç. olduğu belirlendi.

Yakalanan sürücü Sebahattin Ç'ye driftten 6 bin 700 lira, abart egzoztan bin 339 lira ve usulsüz çakar-siren tertibatı kullanmaktan bin 339 lira olmak üzere toplamda 9 bin 378 lira idari para cezası uygulandı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Sebahattin Ç. adlı şüphelinin sürücü belgesi 2 ay süre ile geçici olarak geri alındı. Ayrıca sürücü Sebahattin Ç'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezine teslim edildi. Aracının eksikliğini gidermesi için ise 1 gün izin verildi.

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Abart egzoz ve çakarlı drift yaptı! Ehliyeti kaptırdı
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